İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadılar

Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadılar
Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadılar

Adana’nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar’ın evinde ölü bulunduktan sonra korona virüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Korona virüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.

Kozan'da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer korona virüs tedbiri kapsamında Tatar'ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı.

Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar'ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi. Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi.

Ebubekir Tartar'ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.