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Korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı çiftin salıncaklı türkülü eğlencesi

Korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı çiftin salıncaklı türkülü eğlencesi
Korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı çiftin salıncaklı türkülü eğlencesi

Sultanbeyli’de korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı bir çift, canları sıkılınca çareyi evlerinin bahçesine salıncak kurmakta buldu. Yaşlı çiftin evlerinin bahçesinde türkülü salıncaklı keyfi görenleri tebessüm ettiriyor.

Korona virüs nedeniyle evde kalan yaşlı çiftin salıncaklı türkülü eğlencesi - Tıkla İzle

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşayan Aydın çifti, korona virüs nedeniyle evde kalmaları sebebiyle canları sıkılınca evlerinin avlusuna bir salıncak kurdu. Korona virüs kısıtlamalarından bu yana avludaki salıncakta eğlenen çift, bazen türkü söylüyor bazen de sallanan koltukta dinleniyor. 51 yıldır evli olan 68 yaşındaki Mustafa Aydın ve eşi Melek Aydın'ın korona virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Çift, günün bazı saatlerini evlerinin avlusunda geçiriyor. Avludaki salıncakta birbirlerini sallayan çift, bazen türkü söylüyor bazen de sallanan koltukta dinleniyor. Mustafa Aydın, iki aydır evde olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız dışarı çıkmamıza izin verdi. Biz de onu kutlamak için eğlence yapıyoruz hanımla beraber.” dedi.

Yaşlı çiftin türkülü salıncak eğlencesi görenleri tebessüm ettiriyor.

İzzet Aydın

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