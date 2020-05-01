Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı

Tüm dünya ve Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, fide satışlarını arttırdı. Kişisel izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar, stres atmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yöneldi. Evlerinde kalan vatandaşların sebze yetiştiriciliğine başlaması ise fide satışlarını ikiye katladı. Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarına giden vatandaşlar, fide satışı yapan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.

“Karantina süreci olmasa kahvehaneye gidecektik”

Ev ihtiyaçları için geldiği semt pazarında ailesinin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ekeceği bahçeye fide almaya geldiğini söyleyen Asım Uçar, “Ev ihtiyaçlarını almak için gelmiştim, evden fide almamı da söylediler. Dışarı çıkamıyoruz, küçük bir bahçe var onunla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her sene uğraşmadığımız için bu sene daha çok yoğun uğraşıyoruz. Kendim de bahçe ile uğraşmaya başladım, şu an işler de durgun. Biber, patlıcan, domates fidesi aldım. Karantina süreci olmasa kahvehaneye gidecektik. Böyle daha iyi oldu” dedi.

“Stres atmak için birebir”

Pazara sadece fide almaya geldiğini söyleyen Zekeriya Camgöz, “Evde yapacak başka bir şeyimiz yok. Sokağa çıkmıyoruz. Bahçemizi ekiyoruz, hem zaman geçiriyoruz hem de evde kaldığımız dönemi değerlendiriyoruz. Güzel oluyor çocuklarla birlikte bahçede uğraşmak. Hatta balkonda bile toprak çektik yetiştireceğiz yani. Yoksa evde başka türlü zaman geçmiyor. Stres atmak için bire bir. Salatalık, biber, patlıcan aldım. Hepsinden birer parça aldım ama bunlar yetmeyecek. Daha aradıklarımız var bulamadım onları” diye konuştu.

Fide satışlar iki katına çıktı

Satışların iki katına çıktığını söyleyen fide üreticisi Özcan Garip, “Geçen seneye nazaran daha güzel işler olmaya başladı. Çünkü bu korona virüs, insanları dışarıya çıkarmıyor. İnsanlar evlerinde bir şeylerle uğraşmak için bunlarla uğraşacak. Tarla, bağ, bahçe ekecekler, biçecekler. Örnek veriyorum geçen sene bir pazardan 1-2 bin TL topluyorsak bu sefer 3-4 bin TL topluyoruz” şeklinde konuştu.

“En çok domates ve biber satıyoruz”

Satışlardaki artışın kendilerini memnun ettiğini söyleyen Seyit Yalnız adlı fide üreticisi ise “Satışlarda artış var. Artışın sebebi de insanların ihtiyaç duyması. İlerde hastalık daha yaygın olabilir, biraz tedirgin davranıyorlar. İnsanlar tedbirlerini alıyor daha doğrusu kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayarak. En çok domates ve biber satıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Normal şartlarda bahçeyle uğraşacak zaman yok”

Pazarda aldığı fidelerle evinin önündeki yeşil alanı bahçeye çeviren Bilal Taşören de şöyle konuştu:

“Normal şartlarda bahçeyle uğraşacak zaman yok. Mümkün değil. korona virüs olduğundan dolayı işe gitmediğimiz zamanlarda, çocuklar da evde okul yok. Fideleri hazır alıyoruz. Tohum da var da geç oluyor. Bardağa koyuyoruz büyümesini bekliyoruz. Hazır fide daha iyi. Domates, biber alıyoruz. Çocuklar da taş temizliyor. Onlar olmasa yapamam zaten zor biraz.”

Gürcan Yılmaz - Mustafa Uslu - Mustafa Taşören

