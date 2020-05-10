Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan 43 yaşındaki Bülent Altıparmak, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerinden izin alarak ailesiyle birlikte evde kendilerini koruma altına aldı. Virüsle mücadele kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesiyle birlikte Altıparmak'ın evde kalmak zorunda olan Yaren ve Yağız isimli çocukları, sürekli oyun oynadıkları parka gitmek istedi. Çocukları için bir şeyler yapmak isteyen baba Altıparmak, hem zaman geçirmek hem de çocuklarının can sıkıntısını gidermek için evlerinin bahçesine çocuk parkı yapmaya karar verdi. Asıl mesleği kaynakçılık olan Altıparmak, herhangi bir deneyimi ve becerisi olmamasına rağmen marangozluğa soyunarak evdeki tahtalar ve malzemelerle ilk olarak kaydırak, daha sonra ise tahterevalli ve salıncak yaptı. 10 gün içinde yaptığı oyun gurupları ile evlerinin bahçesine küçük bir park inşa eden Altıparmak, kendi çocukları ile aynı binada yaşayan akrabalarının çocuklarının park özlemini giderdi. Parkı görünce mutlu olan çocuklar, korona virüs kısıtlamalarına takılmadan bina bahçesindeki parka çıkarak oynadıkları oyunlarla hoşça vakit geçiriyor.

"Parkı çocukların ayaklarına getirmek istedim"

Çocuklarının park özlemini gidermek ve boş zamanını değerlendirmek için park inşasına başladığını söyleyen Bülent Altıparmak, "Evde dura dura insan sıkılıyor haliyle. Çocukların zaten canı boğazında. 'Baba parka gidelim' deyip duruyorlardı. Bende parkı çocukların ayaklarına getirmek istedim. Bir kaydırak yapayım dedim. Ondan sonra bir tahterevalli yapayım dedim, bir salıncak yapayım dedim. Böylece çocuklara küçük bir park ortamı oluşturdum. Çocuklar bizden daha şanslı diyebilirim. Yasak var, biz dışarı çıkamıyoruz. Ama çocuklar şimdi istedikleri gibi eğlenebiliyorlar" dedi.

Asıl mesleğinin kaynakçılık olduğunu kaydeden Altıparmak, "İnsan biraz uğraştığı zaman ortaya bir şeyler çıkıyor. Burayı yapmam bir hafta, 10 günü buldu. Dinlene dinlene yaptım, çok çalışmadım. Çocuklar bir şeyler istedikçe yapıyorum. Planlı bir şey değil yaptığım şeyler. Kaydırakta planlı bir şey değildi ama beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Bir de havuz istediler çocuklar ama izin çıkmayınca olmadı. Havuzu biraz tehlikeli buldular galiba" şeklinde konuştu.

"Babamdan şimdi de havuz istedim"

Babalarının park yapabildiğini görünce kendileri için havuz da yapmasını istediklerini söyleyen 9 yaşındaki Yaren Altıparmak, "Korona virüsten dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Babama söyledim ki bize park yapsın. Babam bize kaydırak yaptı, tahterevalli yaptı, salıncak yaptı. Ben burada hiç sıkılmıyorum. Burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum, kardeşimle oyun oynuyorum. Top sektirmece bile oynuyoruz. Babam ilk önce kaydırak sonra tahterevalli yaptı. Bugün de salıncak yaptı. Bize tatil gibi olması için babamdan şimdi de havuz istedim" ifadelerini kullandı.

Anaokuluna giden 6 yaşındaki minik Yağız ise, önceleri dışarı çıkamadıkları için çok sıkıldıklarını, şimdi ise babasının kendileri için yaptığı parkta oyunlar oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Mustafa Uslu - Samet Kahraman