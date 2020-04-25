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Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim

Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim
Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim

Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde korona virüs(Covid-19) nedeniyle oluşan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kalabalıktan yürünmeyen İstiklal Caddesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevliler dışında kimse bulunmadığı görüldü.

Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim’de büyük değişim - Tıkla İzle

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) şehirlerde büyük değişimlere neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'un en kalabalık noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs salgını öncesinde kalabalıktan vatandaşların yürümekte zorlandığı gözüküyor. Virüs salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildikten sonra ise meydanlar ve caddeler bomboş kaldı. Havadan çekilen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bom boş hali adeta hayalet şehri andırıyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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