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Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı

Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı
Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı

İstanbul’da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek üzere okullara gelmeye başladı. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirildi. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Korona virüs önlemleri altında YKS sınavı - Tıkla İzle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Okul bahçesi dışında bekleyen velilerin ise zaman zaman sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Volkan Kayalar- Selim Bayraktar

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