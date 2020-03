Korona virüs oto pazarlarını da vurdu

İki yıllık daralmanın ardından Ocak ve Şubat aylarında olumlu sinyaller gösteren otomotiv sektörü, şimdi de dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yeni tip korona virüs (Covid-19) ilgili yapılan uyarıların ardından İstanbul genelinde virüsten korunma amacıyla çeşitli önlemler alındı. Kalabalık ortamlara girmekten kaçınan vatandaşlar da temel ihtiyaçlarını gidermek dışında evlerinde kaldı. Normal zamanlarda her gün yüzlerce insanın uğradığı Eyüpsultan Rami'de bulunan açık oto pazarı ise bomboş kaldı. Satışların neredeyse yüzde yüz oranında düştüğünü söyleyen galeri sahipleri ise müşterinin olmadığını söyledi.

Rami oto pazarında alışılmadık manzara

Öte yandan havadan çekilen görüntülerde Eyüpsultan Rami oto pazarında araçların dizildiğini ve hiç müşterinin olmaması dikkat çekti. Normalde kalabalık olan oto pazarının bu görüntüsü oto pazarında alışılmadık manzara dedirtti.

“Şu an insanlar kendi araçlarını satmak istiyorlar”

Rami oto pazarındaki satışların düşüşte olduğunu ve galerinin araba satamadığından yakınan galeri çalışanı İdris Çiğdem, “ Araç, oto alım satımı da yapıyorum pasta cila işleri de yapıyorum. 2 yıldır işler güzeldi. Burası oto pazarında virüsten dolayı bomboş kaldı. 52 dükkan var burada bugün de burada pazar vardı kurulmadı. Ortalama bin 500 araç var. Şu an bakın arayan soran yok. Biz de buraya geldik yeniden araçlarımızı temizliyoruz. Günlük her galeriden 2 araba satılsa 100 araba satılmış oluyor. Şu an hiç satış yok. Saat 12.00 araba soran yok. Bir galeride ortalama 25-30 araç var. Mesela adam 125 bin yazmış bin lira pazarlık payı vardır. Araç fiyatları normalde yükseliyordu. Satış olmayınca adamın elinde araç yok, kira veriyor eleman çalıştırıyor, masrafları var. Bir galerinin aylık gideri 15-20 bin TL birkaç ay sürse bu durum mecburen fiyatlar düşürülecek. Şu an insanlar kendi araçlarını satmak istiyorlar. İşler o yüzden durgun, mesela normalde günde 3-4 araca pasta cila yapıyordum. İşimiz olmadığı için pislenen araçları yeniden yapalım dedik. Normalde pazar günleri her galeri 5 araba satardı dün sadece toplamda 2 araç satılmış” diye konuştu.

“Satışlarımız yüzde yüz düştü”

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün otomobil satışlarını da etkilediğini söyleyen galeri sahibi Onur Selim, “Dünyayı tehdit eden virüs çıkmadan önce satışlarımız iyiydi. Fiyatlar baya yüksekti. Virüs ülkemize de ne yazık ki geldi. Satışlarımız şu an çok düşük. Yüzde yüz düştü diyebiliriz. Aslında fiyatların bu şartlarda düşmesini tahmin ediyorduk. Fiyatlarda düşüş yok müşteri de yok. İster istemez insanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Şuan böyle bir olumsuz atmosfer var. İnşallah sonu iyi olur diye tahmin ediyoruz. Dün de araba pazarımız iptal edildi. Bugün burada halk pazarı olması lazım o da iptal edildi. Mecburen işimizin başındayız. Sonuç itibariyle giderimiz var, yanımızda çalıştırdığımız insanlar var. Ödediğimiz vergiler var. Primlerimiz var bunların karşılanması gerekiyor” dedi.

İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba