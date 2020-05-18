İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu

Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu
Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu

Mardin’de pastanelerde Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla satışların artması beklenirken korona virüsünden dolayı siparişler düştü.

Her sene Ramazan Bayramı öncesi pastaneler yoğun sipariş alırken bu sene istenilen satış gerçekleşmedi. Malzeme maliyetlerinin artması ve müşteri sayısının azalması nedeniyle pasta, baklava ve unlu mamul imalatı yapılan pastane işletmelerinde siparişler düştü. Mardin'de bir pastanenin şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Çiftsüren, maliyetlerin artması nedeniyle ürettikleri ürünlerde fiyat farkının meydana geldiğini söyledi.

Çiftsüren, "Bayram mesaisi şu anda korona virüsü nedeniyle siparişlerde azalma var. Bütün esnafları etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bize gelen hemen bütün ürünlerde ve malzemelerde fiyat atışı oldu. Ama biz korona virüsü süresinde hiçbir fiyat farkı yansıtmadık, aynı eski fiyattan satmaya devam ediyoruz" dedi.

Özgür Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.