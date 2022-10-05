Korona virüs sonrası oluşan bu şikayetlere dikkat

Denizli'de yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Temurhan, pandemi döneminde korona virüse yakalanınca sağlık problemleri gittikçe artmaya başladı. Rahatsızlıklarından bir türlü kurtulamayan Temurhan, Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda birçok hastalığı olduğu ortaya çıktı. Tekden Hastanesi'nin başarılı hekimleri tarafından ameliyata alınan hasta Temurhan, başarılı geçen ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Temurhan, şu anda sağlığının iyi durumda olmasının Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne borçlu olduğunu söyledi.

“Mesanesinde yaklaşık 8-9 santimlik mesane fıtıklaşması olduğunu tespit ettik”

Kontrol amaçlı gelen hastanın birçok sağlık problemi olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji hekimlerinden Op. Dr. Ali Gürağaç, “Yusuf Bey daha önce kalın bağırsakta tümöral bir oluşum nedeniyle ameliyat olmuş. Geçirdiği ameliyat sonrasında kemoterapi görmüş. Hastanemizde Genel Cerrahi kliniğine başvurduğunda aynı zamanda ürolojik sıkıntılarının da olduğu saptanarak bize sevk edildi. Hastamıza yaptığımız tetkiklerde yaklaşık 100 gram prostat dokusu ve mesanesinde yaklaşık 8-9 santimlik mesane fıtıklaşması olduğunu tespit ettik. Yusuf Bey'in ameliyatını genel cerrahi ile birlikte yapmayı planlıyorduk. Fakat Genel Cerrahi'de başka problemlerinin de olması ve kan pıhtılaşma değerlerinin sıkıntılı olması nedeniyle bu kadar büyük cerrahilerin bir arada yapılmaması gerektiğine kanaat getirdik” dedi.

Atilla Özer



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