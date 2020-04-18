Korona virüs, Tayvan donanmasına sıçradı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) Tayvan donanmasına da sıçradı. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung yaptığı açıklamada, Pasifik'te iyi niyet misyonu için görevlendirilen donanmaya ait 3 gemiden birinde toplam 3 denizcide korona virüs tespit edildiğini söyledi. Chen Shih-chung, 2 ay süren görevden dönen 3 gemideki toplam 700 denizcinin geri çağrıldığını ve tedbir amacıyla karantinaya alınacağını ifade etti.

Gemilerin, 12-15 Mart tarihleri arasında bugüne kadar hiç korona virüs tespit edilmeyen Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Palau'da durduğu ve ülkeye 9 Nisan'da döndüğü belirtildi.

Palau Başkanı Tommy Remengesau Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 20 bin kişilik nüfusu bulunan ülkede korona virüs vakası bulunmadığını ve virüsü dışarıda tutmak için giriş çıkışların kapatılacağını söylemişti.

Tayvan'da korona virüs salgınının patlak vermesiyle sıkı tedbirler alınmış ve salgının yayılması büyük ölçüde önlenmişti. Son verilere göre 398 vakanın tespit edildiği Tayvan'da 6 kişi virüsten hayatını kaybetti.