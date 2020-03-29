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Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı
Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından Silivri otogarı boş kaldı. Çorlu, Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise Silivri Kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gelerek izin kağıdı almaya çalıştı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırmayla Silivri otogarı boş kaldı. Sakin günlerinden birini yaşayan otogarda tüm peronlar boş kaldı. İstanbul'dan Çorlu, Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise, Silivri Kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gelerek izin kağıdı almaya çalıştı. İzin kağıdı şartları uygun olan vatandaşlara verilirken, uygun olmayanlar geri gönderildi. Çorlu'dan Silivri'ye iş için gelen inşaat işçisi de geri gönderildi.

Yusuf Eker

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