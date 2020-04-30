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Korona virüs tedbirlerine rağmen pazarda ürünleri elleriyle seçtiler

Korona virüs tedbirlerine rağmen pazarda ürünleri elleriyle seçtiler
Korona virüs tedbirlerine rağmen pazarda ürünleri elleriyle seçtiler

Kocaeli’de 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarına alışverişe giden vatandaşların bazıları, alınan güvenlik önlemleri ve pazarcılarının uyarılarına rağmen kuralları hiçe sayarak sebze ve meyveleri elleri ile seçmeye çalıştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin de arasında olduğu 31 şehirde 30 Nisan saat 00.00'da 3 Mayıs gecesi saat 00.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarındaki yoğunluğu önlemek amacı ile geniş güvenlik önlemleri alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binlerce insanın alışveriş yaptığı semt pazarında da polis, zabıta ve mahalle bekçileri vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için denetimlerini sürdürdü. Güvenlik ekipleri yasağa uymayan vatandaş ve pazarcılara cezai işlem uygularken alışveriş yapan vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen ürünleri elleriyle seçmeye devam etti.

Pazar esnafının uyarılarına rağmen kalabalık arasında elleriyle ürün seçen bazı vatandaşlar, kendilerini, “Nasıl seçeceğiz başka, pazarcılar da elleriyle veriyor” diyerek savundu. Bazı vatandaşlar ise dalgınlık nedeniyle elleriyle seçtiklerini ve pişman olduklarını söyledi.

Gürcan Yılmaz - Mustafa Uslu
 

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