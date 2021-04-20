Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Ekrem Y. yönetimindeki 34 VZ 7341 plakalı otomobil, Tire istikametinden Selçuk istikametine doğru seyir halindeydi. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden takla attı. Kaza yapan araca ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer vatandaşlar yaptı ve olay sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafif sıyrıklarla atlattılar

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zehra Y., (11) Akif Y. (9) ve anne Nuriye Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ailenin üyeleri kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, şoför kazada yara almadı.

Öte yandan aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Yakup Fatih Şaşmaz

