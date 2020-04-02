İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi
Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne korona'sı kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi - Tıkla İzle

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına korana virüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı. Adeta çılgına dönen kadın, "Ne korana'sı kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük tepki çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.