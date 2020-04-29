Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye gelen Mahmut Güleryüz'den ücret talep edildi. Testin ücretsiz olması gerektiğini veznedeki görevlilere kaydeden Güleryüz ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen Güleryüz cipiyle hastanenin kapısına defalarca çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşın cipiyle hastanenin kapısına birkaç kez vurduğu görülüyor.