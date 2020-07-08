Korona virüs vakalarının arttığı Filistin'de karantina 5 gün daha uzatıldı

Filistin'in Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan hükumet sözcüsü İbrahim Milhem, artan vak'alarla birlikte ülkede karantinanın 5 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas tarafından da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen karantinanın 5 gün daha uzatıldığını açıkladı. Milhem, 5 günlük karantina kararının Çarşamba sabahı ile Pazartesi sabahı arasında yürütüleceğini belirtti. Bu kapsamda marketler, eczaneler ve fırınlar hariç tüm kurum ve işletmelerin kapatılacağı ifade edildi. Yetkili bankaların OHAL prosedürlerine uygun olarak gereken faaliyetleri sıkı güvenlik koşullarına uygun olarak yapılacağını söyledi. Milhem, gıda ürünleri ve tarım ürünlerinin şehirler arsında taşınmasına izin verileceğini de sözlerine ekledi.

Halkın sağlık önlemlerine uymasını sağlamak için tüm valiliklerde OHAL komiteleri, vatandaşların evde kalmasına çağrıda bulundu. Düğünler ve taziye toplantıları da dahil olmak üzere büyük etkinliklere yönelik yasak yinelendi. Ayrıca önlemleri ihlal eden herkesin para cezasına çarptırılacağı veya hapis cezası ile cezalandırılabileceği belirtildi.

Öte yandan Filistin'de 382 yeni vak'anın tespit edilmesiyle beraber toplam korona vak'a sayısı 5 bin 29'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 olarak açıklandı.

Muhammed Salem