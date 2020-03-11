Korona virüse karşı iyi uyku

Doç. Dr. Fidan, gece uykusu esnasında vücutta bağışıklığı güçlendiren hormonların salgılandığını, sağlıklı ve yeterli süre uyku uyumayan kişilerin vücut direnci daha düşük olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütünün, pandemi haline gelen korona virüs salgını ile mücadelede bağışıklığı güçlendirici faaliyetlerin desteklenmesinin önerildiğini hatırlatan Fidan, beslenme, el hijyeni dışında en önemli faktörlerden biri de yeterli ve sağlıklı bir uyku olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Gece uyku esnasında vücutta bağışıklığı güçlendiren hormonlar salgılanıyor. Sağlıklı ve yeterli süre uyku uyumayan kişilerin vücut direnci daha düşük oluyor. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı spesifik bir tedavi tanımlanmadı, immün sistemi güçlendirmek gerektiğini belirtilmektedir. Bu gibi salgın durumlarında bağışıklığı azaltacak davranışlardan uzak durmak gerekmektedir. Sağlıklı ve taze besin kullanarak, el hijyeninin önemli olduğunu unutmamalıyız, ayrıca sağlıklı bir uykunun da bağışıklığı güçlendiren bir faktör olduğuna dikkat edelim."

Uykusuzluk hastalıklara zemin hazırlıyor

Vücut direnci için gereken hormonlar gece uykusu esnasında salgılanıyor. Sağlıklı bir uyku gece, karanlık, sessiz ve ılık bir odada ortalama 8 saat olmalıdır. Özellikle çocuklarda uyku çok daha önemlidir. Uykunun derin fazında vücudun ve zihnin dinlenerek yenilendiği bilinmelidir. Uykuya geçişe hazırlanmak için süt ve süt ürünleri yararlıdır. Fakat akşamüstü tüketilen kafeinli yiyecek ve içecekler uykuya geçişi zorlaştırır. Yatmadan en az 30 dakika önce teknolojik araçlardan uzak durmak gerekir.”