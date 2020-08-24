Korona virüse karşı tulumlu ve sedyeli uyarı

Sen Değerlisin Derneği üyeleri, son günlerde artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarına dikkat çekmek, vatandaşların tedbirlere uyması, maskesiz gezilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen sosyal deneyde, tulum giyen ve maske takan dernek üyeleri, maskesiz gezen veya maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye ile çıktı. Bir yandan da ellerindeki megafon ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadaki uyarılarını sık sık anons ederek vatandaşı sağlığı için maskeyi doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Vatandaşlar ise şaşkınlık içinde hemen maskelerini taktı. Sosyal deney vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.

"Korona virüs ile mücadelede STK'lara büyük görev düşüyor"

Sen Değerlisin Derneği Başkanı Şerife Çelikkol derneklerinin kısa bir süre önce kurulduğunu ve görev sahiplerini kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için sorumlu tutmayı misyon edindiklerini ifade etti. Çelikkol, korona virüsle mücadelede STK'lara önemli görevler düştüğünü, yaptıkları sosyal deneyle vatandaşlara mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

"3 ana kurala dikkat çekmek istedik"

Sen Değerlisin Derneği Sağlık, Gıda ve Spor Komisyonu Başkanı Dr. Lütfi Çalık, tedbirsizlik sonucunda vakaların tekrar artmaya başladığını, maske, mesafe ve hijyen kuralının tekrar hatırlatılması gerektiğini, bu uyarıyı da hafızalarda kalacak şekilde yapmak istediklerini dile getirdi. Çalık, “Tulum giyerek ve sedye ile maskesiz vatandaşın önüne çıktık ve megafon ile Sağlık Bakanı Koca'nın mesajlarını anons ederek ‘Maske, Mesafe, Hijyen' kuralını hatırlattık. Vatandaşa hasta olabilme ihtimalini düşündürmek, buna engel olabilmek için de kurallara uymak gerektiğini hatırlatmış olduk. Dernek üyelerimizle birlikte farkındalık çalışmalarımıza devam ederek biz de mücadeleye destek olacağız” dedi.