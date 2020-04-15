Korona virüse rağmen üretimi tam gaz ama üretici hayli dertli

Ispanak üretimi ile Türkiye ve Avrupa'da isim yapan Bursalı ıspanak üreticileri fabrikaların ürünlerini almaması sebebiyle ürünlerinin tarlada kalacağı söyledi.

Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yüzlerce dönümde sözleşmeli ıspanak ektiklerini ifade eden, S.S. Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Müdürü Remzi Aşan, “ Gerçekten birinci kalite mal üretiyoruz. Bunları hiç el değmeden makineli hasatla fabrikaya gönderiyoruz. Ama buna rağmen pazarlama noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Durum böyle olunca kooperatifimizle beraber çiftçimizde aynı sıkıntıyı yaşıyor. Böyle giderse birkaç hafta içinde mal tarlada kalacak, çiftçimiz tarlasını sürmek zorunda kalacak” diye konuştu.

Aşan, “Büyük yemek ve konserve fabrikaları virüsü bahane ederek ürünleri satamadıklarını dile getiriyorlar. 40 ton alan 10 tona, 10 ton mal alan 3 tona düştü. Sözleşmeye de uymuyorlar. Bu durumdan üreticimiz mağdur oluyor. Bizim 56 kuruştan sattığımız ıspanak şehrine göre 3 ila 5 lira arasından satılıyor. Çiftçimizin mağduriyeti çok büyük” dedi.

Fatih Ak