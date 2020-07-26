Korona virüse rağmen yat partisi kamerada

Korona virüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor. Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

Doğancan Cesur