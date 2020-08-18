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Korona virüse yakalanan gazeteci, kuralları böyle hatırlattı

Korona virüse yakalanan gazeteci, kuralları böyle hatırlattı
Korona virüse yakalanan gazeteci, kuralları böyle hatırlattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gazetecilik yapan 50 yaşındaki Ercan Karakuş, korona virüse yakalandı. Tedavisi hastanede devam eden Karakuş, kuralları hatırlatarak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Korona virüse yakalanan gazeteci, kuralları böyle hatırlattı - Tıkla İzle

Çaycuma ilçesinde uzun dönem gazetecilik yapan Ercan Karakuş'un küçük oğlu Mikail Karakuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Değerleri pozitif olan Mikail ile temasta bulunan ağabeyi Mücahit'e de test yapıldı. İlk testi negatif Mücahit evine gönderildi. Ardından Kurban bayramı için Çaycuma'ya gelen Mücahit'te belirtiler baş gösterince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkinci testi pozitif çıkan Mücahit ile Karakuş Ailesi köydeki evlerinde karantinaya alındı.

Hiç bir temasta bulunmayan Karakuş Ailesi, oğlu iyileşince Ankara'ya geri döndü. Yaklaşık 10 gün sonra baba Ercan Karakuş'da Covid-19 belirtileri ile Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek test yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Karakuş tedavi altına alındı. 7 gündür tedavisi devam eden duayen Ercan Karakuş, korona virüse karşı uyardı. Hasta yatağında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Karakuş, "Öncelikle buradan herkese selamlarını iletiyorum. Zonguldak basını özellikle bana olan ilgisi, alakası ve beni sevdiklerime iyi haberleri ulaştırdıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmadılar. Hepinizden Allah razı olsun. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dernek yöneticilerimiz aradı. Çok sevenim olduğunu fark ediyorum. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Gerçekten bu hastalık basite alınacak bir hastalık değil. Herkesin sosyal mesafeye, kurallara uymasını istiyorum. İlk üç günüm çok kötü geçti. Maske, mesafe kurallarına uyalım. Allah kimseye böyle bir hastalık vermesin. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Gülcan Çolak

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