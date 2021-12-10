Korona virüse yenilen veteriner hekime gözyaşları sel oldu

Adana'da yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalanan Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Fuat Güneş dün sabah tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Güneş için bugün görev yaptığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Güneş'in ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Halil Nacar, korona virüs nedeniyle mesai arkadaşını kaybettiği için üzüntü yaşadığını söyledi.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.





Daha sonra konuşan Fuat Güneş'in kız kardeşiyse ağabeyi için helallik istedi.

Fuat Güneş'in eşi Hülya, annesi Fikriye, babası Mehmet Güneş ve çocukları ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Hülya Güneş, eşinin arkasından, ‘Hayat arkadaşımı kaybettim' diyerek ağlarken, annesi Fikriye Güneş de evladının fotoğrafını öpüp ağıt yaktı.

Kur'an okunmasının ardından Fuat Güneş'in cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karabacak Köyü Mezarlığı'na götürüldü.



Umutcan İşledici

