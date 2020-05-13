Korona virüsle mücadele eden hemşire, 2 aydır çocuklarını göremiyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir kısmını da hemşireler oluşturuyor. Covid-19 ile mücadele fedakarca çalışan hemşirelerden biri de Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan Özlem Nihal Tokat. Ailesini riske atmamak için yaklaşık 2 aydır eve gidemeyen Özlem hemşirenin yokluğunda çocuklara eşi bakıyor. Özlem hemşire ise 2 aydır göremediği 1 buçuk ve 4 buçuk yaşındaki iki çocuğuyla telefondan görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalışıyor.

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Hemşire Özlem Nihal Tokat, en başlarda süreçten korksa da zamanla korkularının geçtiğine ve işine odaklandığına işaret etti.

Pandemi döneminde çok yoğun çalıştıklarını belirten Özlem Hemşire, “Evimize, ailemize gidememek ve onlardan ayrı kalmak daha da yoğun hissettiriyor. Bu dönemde bize sağlanan konaklama imkanı dolayısıyla işten çıktıktan sonra özel bir otelde konaklamamızı yapıyoruz ancak sanki hiç mesaiden ayrılmamış sürekli hastanedeymişiz gibi hissediyoruz. Açıkçası ben bu süreci kendi adıma çok yoğun yaşıyorum” dedi.

2 aydır ailesini göremediğini aktaran Özlem Hemşire, “Daha doğrusu uzaktan görebiliyorum ya da telefonla görüntülü konuşuyoruz. Eşim ve iki çocuğum birisi 1 buçuk birisi 4 buçuk yaşında. Bakıma da ihtiyaçları olan. Çocuklarımdan ayrıyım. Temel bakımlarını eşim üstleniyor. Tek hissettiğim şey onlar adına kaygılanıyorum. Onları görmemem gerekiyor. Onların sağlıklı olduklarını bildiğim için oradan güç alıyorum. Tabi ki onlara sarılamamak ve dokunamamak beni derinden etkiliyor ama bu süreci güçlü şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Ben güçlü durmaya çalışıyorum ve onlara da güç vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Pandemi sürecinden önce ameliyat hemşireliği yapan Özlem Hemşire, bu süreçte hemşire olduğunu hissettiğini belirterek, “Hastaya dokunmak, onların hayatına dokunmak, onlarla konuşmak kendime hemşire olduğumu hissettirdi. Mesleğimde manevi olarak bir hazza ulaştım” dedi.

Yakınındaki arkadaşlarının ailesinden birinde korona virüse rastlandığını duyduğunda çok etkilendiğini söyleyen Özlem Hemşire, kendi ailesi adına kaygılandığını aktardı.

Süreçte birlikteliğin önemine dikkat çeken Özlem Hemşire, “Bu süreci hep birlikte milletçe aşacağımıza inanıyorum. Milletimizin yardımlarıyla evimize hızlı bir şekilde dönebilmek, tek temennim bu. Engeller olmadan çocuklarımla beraber görüşmeyi, onlara sarılmanın, onlarla vakit geçirmenin hayalini kuruyorum” ifadelerini kullandı. Gözyaşlarını tutamayan hemşire, duygu dolu anlar yaşattı.

Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan

