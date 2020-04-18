Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü

Korona virüsün bütün dünyada oluşturduğu panik sürerken, yüksek risk grubunda yer alan kahraman sağlık çalışanları gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için canları pahasına mücadele ediyor. Virüsün sıçradığı Türkiye'de de doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları hayatlarına riske atarak görevlerini yerine getiriyor. Covid-19 şüphesi taşıyan hastaların muayene ve tedavili ayrı ayrı ve izole olarak yapılıyor. Sağlık ekiplerinin virüse maruz kalmamak adına kullanmak zorunda oldukları özel giysiler ve maskelerin ağırlığı da iş yükünü daha da zorlaştırıyor. Bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskeler çalışanların yüzlerinde derin izler bıraksa da, sağlıkçılar gerekli tedbirleri alarak gün boyunca hummalı bir çalışma yürütüyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi'ne gelen hastaların geçtiği tüm aşamalar, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Hastaneye gelen her vatandaşın ateş kontrolü yapılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında, hastanenin giriş kapısından itibaren alınan tedbirler üst seviyede tutuluyor. Kapıda görevli bir hemşire, çeşitli şikayetlerle gelen hastaların ve yakınlarının ateşini ölçüp, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetlerinin olup olmadığını soruyorlar. Maskesi olmayan hasta ve yakınlarına bu ürünler temin edilerek dezenfektan veriliyor. Öksürük, ateş, nefes darlığı ile yurt dışı teması bulunan, riskli ve şüpheli görülen vak'alar, diğer hastalar ile teması önleyecek şekilde konumlandırılan tıbbi alanlara, izole edilerek yönlendiriliyor. Test yapılmasına karar verilen hastadan kan ve sürüntü örneği alınması için sağlık çalışanları tarafından büyük bir hazırlık yapılıyor. Virüsün bulaşma riskine karşı özel koruyucu kıyafet giyip, N95 maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini takarak tedbir alan göğüs hastalıkları ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanı, şüpheli hastanın boğazından ve burun deliklerinden sürüntü örneği alıyor. Sürüntü örneklerinin alındığı çubuk, bir kite yerleştirilip soğuk zincir taşıma çantasına konularak Halk Sağlığı Laboratuvarlarına gönderiliyor. Ayrıca, laboratuvar çalışanları tarafından salgın şüphesi olan hastalardan örnek kan alınıyor. Örnekler, hastanenin laboratuvarında incelenerek hastanın kan değerlerine bakılıyor.

Test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavilerinde koruyucu önlük, gözlük ve siperlik ile eldiven kullanımına son derece önem veriliyor. Korona teşhisi konulan kişilerin tedavisine bulunduğu kattaki serviste başlanıyor. Hastanın durumu, kan tahlilleri ve akciğer filmleri ile günlük olarak takip ediliyor. Klinik burada daha büyük önem taşıyor. Tedavi aşamalarını önce klinik bulgular, sonra kan değerleri ve sonrasında akciğer filmleri oluşturuyor. Buna göre hastanın durumu iyiye gidiyor ise tedavinin sonunda hasta taburcu ediliyor.

Hastanenin her köşesi titizlikle dezenfekte ediliyor

Özellikle salgın hastalarının tedavilerinin yapıldığı katlarda dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Gün boyunca yoğun bir çalışma sürdüren ekip, daha sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla polikliniklerden hasta odalarına, doktor odalarından bekleme salonlarında bulunan koltuklara kadar hastanenin her köşesini gün içinde defalarca temizliyor. Personel, temizlik sırasında enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran özel dezenfekte malzemelerle ve tek kullanımlık bezlerle çalışıyor. Ayrıca virüs salgınına karşı yapılan dezenfekte işlemi belli periyotlarda tekrarlanıyor.

Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla uğurlanıyor

Hastanede tedavisi tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlanıyor. Bugüne taburcu olan hastalardan biri olan 35 yaşındaki Kezban Baydu, sağlık çalışanlarına kendisine özenle hizmet ettikleri için teşekkür etti. Kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarını o da alkışladı.

Korona virüs salgını ile ilgili gelişmeleri en başından itibaren takip ederek 28 Ocak 2020 tarihinde Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde oluşturdukları Bilim Kurulu iş birliği ile Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Hekimlerimiz ve tüm çalışanlarımıza salgın için gerekli eğitimler veriliyor. Pediatri polikliniklerimizde aşı için gelen çocuklar ile ve ateşli hasta çocuk bölümleri ayrılmıştır. Her yerde yeterli sayıda el ve yüzey dezenfektanları bulunuyor. Sık aralıklarla temizlik ve hijyen yapılıyor. Her hastamız usulüne uygun ve güvenle tedavi edilmektedir'' dedi.

Abdullah Çibir

