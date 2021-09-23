Korona virüsle mücadelede UV ışınları ile temizlik

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 21 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan Teknofest'in en ilgi çekici ürünlerinden biri de “TRANSMATÖR” cihazı oldu. UV ışınları ile hastane ortamında temizlik yapan cihaz, korona virüs başta olmak üzere tüm virüs ve bakterileri yüzde 96 oranında temizliyor. 4 kişilik üniversite öğrencilerinin geliştirdiği cihaz, 2 saatlik bir sürede 25 metrekarelik alanı temizliyor.

“Otonom cihaz olduğu için kendiliğinden ilerliyor”

Cihazı anlatan 22 yaşındaki Mert Çevik, “Dört kişilik ekiple bir ay gibi kısa bir sürede geliştirdik. Korona virüs, diğer mikroplar, bakteriler hepsini bu cihazla öldürebiliyoruz. Bu yarışmadan sonra daha çok özellik ekleyeceğiz. Bu özellikleri ekledikten sonra piyasaya süreceğiz. Otonom cihaz olduğu için kendiliğinden ilerliyor ve lambalar yukarı aşağı inebiliyor. O yüzden yatak altlarına da girebiliyor. Bir odada iki saatlik bir sürede 25 metre karelik alanı temizliyor” dedi.

“Yüzde 96 oranında bir temizlik sağlıyor”

Cihazı daha da geliştireceklerini söyleyen Hüda Nur Öndü, “Yüzde 96 oranında bir temizlik sağlıyor. Bu cihazı yapmak için bir aylık bir sürecimiz oldu. Şuan bile kullanıma hazır halde. Ama biz ekip olarak on aylık bir süre belirledik. Ondan sonra piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

Sümeyye İnal - Alper Suat Tutaşı