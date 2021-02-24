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Korona virüste son durum açıklandı!

Korona virüste son durum açıklandı!
Korona virüste son durum açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 72 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 561 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 285'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 584 bin 747 test yapıldı. Bugün yapılan 124 bin 15 testten, 9 bin 561 yeni vaka sayısı, 660 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 665 bin 194 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 540 bin 293'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 200 olduğu açıklandı.

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