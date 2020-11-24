Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba: 'Herkes 3 kurala dikkat etsin'

Zonguldak'ta yeni tip korona virüse yakalanan 24 yaşındaki Tuğba Yılmaz, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Korona virüs salgınına nereden yakalandığını anlamayan genç herkesi 3 kurala uymaya davet etti. İzole olduğu 14 gün boyunca kaldığı odadan çıkmayan genç kız, gençlere de çağrıda bulundu. Kasım ayının başında öksürük ve burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvurarak test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen Yılmaz, “Testimin pozitif çıktığını öğrendiğim gün maske ve eldiven takarak bulunduğum odada izole oldum. Öğrendiğim zaman şok yaşadım. Psikolojim alt üst olmuştu; o kadar korunduğum halde nereden geldiğini anlamadım. 14 gün tek odada kaldım. Ailem yemeklerimi odamın kapısına koydu. Camdan dışarı bakarak zaman geçiriyordum" dedi.

“SAĞLIKÇILARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlk gün sağlıkçıların eve gelerek kendisine moral verdiğini ifade eden Tuğba Yılmaz, “Doktor bey çok yardımcı oldu. İlk gün ilaçlarımı getirdiler ve kullanmaya başladım. Akşam eve ekipler geldi ve onlar bana moral vererek çok yardımcı oldu. Burada bütün sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Sağlıkçıların hakları ödenmez” dedi.

“KİMSE BANA BULAŞMAZ DEMESİN”

Korona virüsün nereden bulaştığının belli olmadığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Belirtilerim öksürük ile başladı. Yatarak geçirmedim en büyük sıkıntım öksürük oldu. Ateşim fazla çıkmadı. Psikolojim bozulmuştu yanımda da kimsem yoktu ve kimse ile konuşamıyordum. Bu süreç benim için gerçekten zordu. Bu odada 15 gün kaldım arkadaşlarımı, ailemi ve sevdiklerimi çok özledim. İnsanların değerini ve özgürlüğümü çok özledim. Kimse bana bulaşmaz demesin nereden geldiği bile belli olmuyor. Herkes 3 kural maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Maske çok önemli korunmadığı düşünüyor ama gerçekten koruyor” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Barış Altındağ