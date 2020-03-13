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Korona virüsü Çin'de 8 can daha aldı

Korona virüsü Çin'de 8 can daha aldı
Korona virüsü Çin'de 8 can daha aldı

Çin’de dün korona virüsü nedeni ile 8 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında korona virüsü salgını nedeniyle dün 8 kişinin da hayatını kaybettiğini, can kaybının 6'sının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Çin anakarasında salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 177'ye ulaştı. Komisyon, Çin anakarasında dün 8 yeni vak'anın kayıtlara geçtiğini, vak'alardan 5'inin Wuhan kentinde görülürken, diğer 3'ünün ise Çin'e ülke dışından geldiğini duyurdu.

Çin'e ülke dışından gelen vak'aların sayısının ise 88'e yükseldiği açıklandı. Bu vak'alardan 46'sının İran, 28'inin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu ifade edildi.

Güney Kore'de vak'a sayısı düşüyor

Güney Kore'deki günlük vak'a sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Dün 110 yeni korona virüsü vak'ası tespit edilirken, toplam vak'a sayısının 7 bin 979'a yükseldi.

Güney Kore'de korona virüsü salgınında şu ana kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Cenk Özkömür

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