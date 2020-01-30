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Korona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi

Korona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi
Korona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi

Çin Futbol Federasyonu, ortaya çıkan Korona virüsü nedeniyle şubat ayında başlaması planlanan liglerin süresiz ertelendiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan Korona virüsünün endişesi sürerken, bu hastalık ülkedeki futbolu da etkiledi. Konuyla ilgili olarak Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol maçlarını süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpler, teknik direktörler, futbolcular, medya ve çalışanlarıyla taraftarların sağlığını koruma adına 2020 yılında oynanacak tüm liglerin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada Korona virüs salgınının önlenmesi ve kontrolü ile ilgili makamlarla görüşme halinde olunduğu ifade edildi. Çin Futbol Federasyonu, liglerin ne zaman başlayacağının ise zamanla resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını açıkladı. Çin Süper Ligi'nin 22 Şubat'ta başlanması planlanmıştı.

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen Korona virüsünden dolayı yaklaşık 170 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Oğuzhan Ort

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