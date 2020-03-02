Korona virüsü dünya ülkelerine hızla yayılmaya devam ediyor



Tunus'ta ilk korona virüs vakası onaylandı

Tunus'ta ilk korona virüsü vakası onaylanırken, vaka sayısı Katar'da 7'ye ve İsrail'de ise 12'ye yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasının onaylandığı duyururken, 40 yaşındaki hastanın İtalya'dan döndüğü belirtildi. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantinaya alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi. Virüs Orta Doğu ülkelerinde hızla yayılmaya devam ederken, Katar Sağlık Bakanlığı da onaylanan 4 yeni vakayla ülkede korona virüsü sayısının 7'ye yükseldiğini ve hastaların durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Öte yandan İsrail'de de 2 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, toplam vaka sayısı 12'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı virüs tespit edilen 2 İsrail vatandaşının yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü bildirdi. Bakanlık, 2 hastanın da tedavileri gerçekleştirilmek üzere karantinaya alındığını belirtti.

Dünya genelinde toplam korona virüsü vaka sayısı 90 binin üzerindeyken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 binin üzerinde kaydedildi.

Muhammed Rabah

Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasını onayladı.

Çin'den dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, Suudi Arabistan'da ilk korona virüsü vakası onaylandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir adamda korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, virüs tespit edilen hastanın temasa geçtiği kişilerin enfekte olma ihtimaline karşı test edildiği ve testlerin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gönderildiği duyuruldu.

Abid Mazhar

İNGİLTERE, KORONA VİRÜS EYLEM PLANINI YARIN YAYINLIYOR

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 40'a yükseldi

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 40'a yükselirken, Başbakan Boris Johnson korona virüsü eylem planının yarın yayınlanacağını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya ülkelerine hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere 4 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs teşhir edilen 4 kişiyle beraber, ülke genelindeki korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu sabah başkent Londra'da bulunan Downing Street'te acil bir Cobra komitesine başkanlık etti. Johnson korona virüsünü, “Daha önemli hale gelmesi muhtemel bir sorun” olarak nitelerken, ülkenin virüse karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı ve insanların gündelik işlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi. Başbakan Johnson aynı zamanda korona virüsü ile başa çıkmak için tasarlanan eylem planının kabul edildiğini ve yarın yayınlanacağını da bildirdi.

Dünya genelinde 89 binin üzerinde onaylanmış vaka bildirilirken ölüm sayısı ise 3 binin üzerinde kaydedildi.

Yunus Dalgıç

Irak'ta korona virüs vakası 26'ya yükseldi

Irak'ta 5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ülkedeki vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ederken, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyurulurken, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Bağdat'ta 3, Necef ile Misan illerinde 1'er kişi olmak üzere toplam 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiği ifade edildi. Virüs tespit edilen kişilerinse, İran'dan gelen Irak vatandaşları olduğu bildirildi. Söz konusu kişilerin virüs tespiti ardından karantinaya alındıklarını kaydeden açıklamada, hastalara gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirtildi.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'de resmi ziyareti kapsamında gittiği Ürdün'den dönerken, korona virüsü kontrolünden geçti. Barzani sosyal medya hesabında kontrol sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak, “Erbil Uluslararası Havalimanı'nda korona virüsünün yayılmasını engellemek için yapılan icraat kapsamında sağlık kontrolünden geçtim” dedi.

Abdulkadir Hacıoğlu