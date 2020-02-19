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Korona virüsü durdurulamıyor

Korona virüsü durdurulamıyor
Korona virüsü durdurulamıyor

Japonya'da bugün itibariyle tespit edilmiş toplam korona virüsü vakası sayısı 704'e yükseldi.

Korona virüsü nedeniyle 2 haftadır karantina altında tutulan gemideki yolcuları bugün kademeli olarak tahliye etmeye başlayan Japonya'da ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Yerel yönetimler ve sağlık bakanlığı verilerine göre, bu akşam yerel saat ile 20.30 itibariyle ülke genelinde 704 vaka doğrulandı. Toplam vaka sayısına, Diamond Princess adlı gemideki 621 kişinin de dahil olduğu öğrenilirken, bazı yeni vakaları ise daha önce uçakla Wuhan'dan tahliye edilen Japonya vatandaşlarının oluşturduğu bildirildi. Aynı zamanda Japonya'nın farklı eyaletlerinde görülen yeni vakalar ile enfekte olduğu belirlenen dört kamu görevlisinin de toplam sayıya dahil olduğu kaydedildi.

Karantina sona erdi

Japonya'da karantina süreci bugün itibariyle sona eren gemide son olarak 79 kişide daha korona virüsüne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 621'e yükselmişti. Son testlerde negatif sonuç veren yolcuların gemiden tahliyesinin cuma gününe kadar sürmesi beklenirken, birçok ülkenin de göndereceği uçaklarla vatandaşlarını tahliye edeceği bildirilmişti.

Burak Ersoy
 

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