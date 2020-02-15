Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak, daha önce enfekte olduğu anlaşılan taksi şoförü ile teması olduğu belirlenen 2 Tokyo sakininde daha korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 2 kişinin enfekte olduğunun anlaşıldığı belirtilirken, Aichi eyaletinden de bir yeni vaka bildirildi. Kanagawa eyaletinde ise yerel hükümet için çalışan ve enfekte olmuş kişilerin tahliyesinde görev alan bir kişiye korona virüsü bulaştığı belirtildi.

İtfaiye görevlisine de bulaştı

Japonya'da karantina altına alınan gemideki enfekte olmuş yolcuya hastaneye tahliyesi sırasında ambulansta eşlik ettiği belirtilen bir itfaiye departmanı çalışanının da korona virüsünden enfekte olduğu tespit edildi. Aynı ambulansta 2 görevlinin daha bulunduğu açıklandı.

Wuhan'dan tahliye edilen kişide virüs tespit edildi

Öte yandan, Japonya'nın Wuhan'a gönderdiği 3. tahliye uçağı ile ülkeye dönen bir kişinin de korona virüsü taşıdığı kaydedildi. Söz konusu uçakla ülkeye getirilen 145 kişinin, ilk testlerde negatif çıkmalarının ardından virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 12,5 gün hükümetin tahsis ettiği tesiste gözetim altında tutulduğunu hatırlatan yetkililer, gözetim sürecinin sonunda yapılan son tetikte 1 kişinin pozitif sonuç verdiğini söyledi.

Bir doktor daha

Ülkede korona virüsüne yakalanan ilk doktor olarak kayıtlara geçen vaka ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Virüs testinde pozitif çıktığı açıklanan 50'li yaşlardaki doktorun çalıştığı hastanede başka bir doktorda daha korona virüsüne rastlandı. Son vakalarla birlikte ülkede şimdiye dek belirlenen toplam korona virüsü vakası sayısı 262 oldu. Japonya'da daha önce 1 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

