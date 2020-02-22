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Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor
Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor

Japonya’da bugün bildirilen son korona virüsü vak'alarıyla, ülke genelindeki toplam vak'a sayısı 747'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsü son olarak Tokyo yakınında bulunan Chiba eyaletinde bir ortaokul öğretmeninde görüldü. 60'lı yaşlarındaki öğretmenin, ders esnasında bulantı belirtisi gösterince virüsten şüphelendiği belirtildi. Son iki haftalık süre zarfında herhangi bir yurt dışı çıkış kaydı bulunmayan hastanın virüse nasıl yakalandığının araştırıldığı kaydedildi. Öğretmenin görev yaptığı okulun ise çarşamba gününe dek eğitime ara verdiği açıklandı.
Ayrıca Tokyo, Kanagawa, Aichi, Ishikawa ve Kumamoto eyaletlerinde de yeni vak'alar doğrulandı.

Vak'a sayısı artıyor

Son gelişmeler, çarşamba günü itibariyle karantinanın kademeli olarak sona erdiği Diamond Princess adlı gemideki 634 vak'a dahil olmak üzere ülke genelindeki toplam vak'a sayısını 747'ye çıkardı. Japonya'da şimdiye dek ikisi karantina gemisinden olmak üzere, toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy
 

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