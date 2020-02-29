İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi

Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi
Korona virüsü vakası Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü tehdit oluşturmaya devam ediyor. Korona virüsü vakası, Tayland'da 42, Tayvan’da 39'a yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve 40'tan fazla ülkeye yayılan korona virüsü salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Korona virüs vakasının Tayland'da 42'ye, Tayvan'da 39'a yükseldiği açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 42'ye ulaştığını açıklayarak virüs nedeniyle ölen birinin bulunmadığını belirtti. Tayvan'da ise 5 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 39'a yükseldiği belirtildi. Tayvan'da korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.