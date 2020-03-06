İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı
Korona virüsü, Vatikan'a sıçradı

Vatikan'da ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerindeki bir hastanın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ilk korona virüsü vakasının ardından kliniklerdeki hizmetlerin dezenfekte çalışmaları nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Bruni, acil servis hizmetlerinin devam edeceğini ve Vatikan'ın İtalyan sağlık yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Öte yandan İtalya'nın başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da, Papa Francis'e korona virüsü şüphesiyle yapılan testin sonucu negatif çıkmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.