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Korona virüsü yenen 67 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen 67 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu
Korona virüsü yenen 67 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu

Bolu’da, korona virüs tedavisi gören 67 yaşındaki Ayşe Bican, sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Bolu'da, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden Ayşe Bican'da (67) yapılan testlerin sonucunda korona virüs tespit edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bican, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu.

Yapılan son muayenesinin ardından taburcu edilen Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Bican, hastaneden ayrılırken, “Camlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın” dedi.

Faruk Çidem

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