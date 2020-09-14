Korona virüsü yenen belediye başkanını alkışlarla karşıladılar

Korona virüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınan ve evinde tedavi gören Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlığına kavuştu. Evinde gördüğü 14 günlük tedavisinin ardından Başkan Söğüt, bugün görevinin başına döndü. Belediye binasına gelen Başkan Söğüt'ü bina önünde çiçekle karşılandı. Daha sonra binaya giren Başkan Söğüt'ün korona virüs önlemleri kapsamında ateşi ölçüldü. Daha sonra bina içerisinde bulunan belediye çalışanı Başkan Söğüt'ü dakikalarca alkışladı. Daha sonra görevi başına dönen Söğüt, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Çalışanlarımızın bizi böyle karşılamaları, heyecanları güzel bir duygu”

Görevinin başına döndüğü için heyecanlı olduğunu ifade eden Söğüt, “Çok şükür beni sizlerle buluşturan Rabbim'e hamdolsun. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 rahatsızlığım nedeni ile aranızda yoktum. Süreci sağlıklı bir şekilde tamamladık ve şimdi aranızdayım. Süreçte bizi arayan soran, dua eden herkese teşekkür ediyorum. İnsan bu süreçte özellikle dostlarını yanında istiyor ama bu hastalık ona da müsaade etmiyor. Ancak telefon görüşmelerimizle dostlarımızı yanımızda hissettik. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız sağlığımızla birebir ilgilendiler. Ben buradan tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Göreve dönmek güzel bir duygu. Belediyedeki görevime yeniden başlamış gibi karşılanmak, çalışanlarımızın bizi böyle karşılamaları, heyecanları güzel bir duygu. Beni gururlandırdı” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulundu

Vatandaşlara korona virüsten korunmaları için sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Söğüt, “Ben özellikle tüm vatandaşlarımıza sayıların arttığı bu günlerde kendilerini korumalarını, tedbirlerini almaların, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Mustafa Taşören