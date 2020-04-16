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Korona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu

Korona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
Korona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu

Korona virüs tedavisi gören Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Korona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günler de kendisine korona virüs tanısı konan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu görev yaptığı Yeşilköy'deki özel bir hastane de tedavi altına alındı. Tutluoğlu yapılan tedavinin ardından bugün hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Evde izolasyon süreci devam edecek olan Tutluoğlu çalışma arkadaşları tarafından hastaneden alkışlarla uğurlandı. Prof. Dr. Tutluoğlu hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “ Bu hastanenin çalışanı olarak doktor kısmındayken hasta kısmına döndük çok farklı bir durum” dedi.

Volkan Kayalar

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