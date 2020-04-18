Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul geçtiğimiz ay Korona virüs (Covid-19) teşhisi konularak hastaneye kaldırılmıştı. Bir ay hastanede tedavisi yapılan ve yoğun bakımda kalan ünlü sunucu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu.

Sosyal medya paylaşım sitesi Instagram'dan son durumu hakkında bilgi veren Akkul evde eşi ile birlikte istirahat ettiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktardı.

Burak Akkul paylaşımında “Evde 6.gün” Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler... (fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim. Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DMye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere” dedi.

Melike İnal