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Korona virüsün defi için kurban kestiler

Korona virüsün defi için kurban kestiler
Korona virüsün defi için kurban kestiler

Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokak sakinleri, 'evde kal' çağrısına uydukları bugünlerde sosyal medya aracılığı ile başlatıkları 'Koronanın Defi' kampanyası ile kendi aralarında topladıkları para ile kurban kesti.

Korona virüsün defi için kurban kestiler - Tıkla İzle

Tüm dünyada etkili olan salgın için başta ülkemizden ve tüm dünyadan kalkması için kurban adayan mahalleli, tekbirler ve dualar ile kurban kestiler.
'Evde kal' çağrısına uyarak sadece camlardan ve balkonlardan merasimi izleyen mahalleli hep bir ağızdan edilen dualara 'amin' dediler.

Mahalleliler adına konuşan Eyüp Gökçe, "Eşim ile aldığımız bir karar ile memleketimizde olan korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı kurban kesme sureti ile Rabbimize olan vazifemizi yerine getirdik. Aldığımız bu karara Allah razı olsun komşularımız da destek sağladılar ve sokak sakinleri olarak yan sokaklardan da aldığımız destek sonrası bin 200 TL'lik bir para topladık ve kurban kestik. Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.

Mahalle muhtarı Tevfik Karaca ise mahallelinin aldığı bu güzel karardan ötürü memnun olduğunu ifade ederek, korona virüs salgınının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Mahalleli ayrıca salgın sırasında görevi başında olan sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi.

Hüseyin Can Aksu

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