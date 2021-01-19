Korona virüsün hayattan kopardığı sağlıkçılar adına lavanta bahçeleri oluşturuldu

Batman'da, korona virüsle mücadele ederken virüsün buluşması sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lavanta bahçeleri oluşturuldu. 7 ayrı bölgede toplam 20 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçelerine 20 bin lavanta fidanı dikimi gerçekleştirildi. Üniversite çalışanları tarafından gerçekleştirilen lavanta dikim etkinliğine katılan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, insanlığı yaşatmak adına hayatlarını ortaya koyan ve bu salgın sürecinde cephenin en ön safında yer alarak hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Salgınla mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Rektör Durmuş, daha önce de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Yasin Börü ve Eren Bülbül adına da lavanta bahçeleri oluşturduklarını söyledi. 7 ayrı bölgede dikim yaptıklarını vurgulayan Rektör Durmuş, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır Türkiye'mizi de etkileyen korona salgınıyla mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için lavanta bahçesi oluşturuyoruz. Bu bahçelere ‘Sağlık şehitleri lavanta bahçesi' adını veriyoruz. Birçok alana dikim yaptık buralar çok güzel lavanta kokacak. Sağlık çalışanlarını bu vesile ile anmış olacağız. Salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Onların hatıralarını yaşatmak, onları unutturmamak için lavanta bahçeleri oluşturmuş olacağız. Şuana kadar 60 bine yakın lavanta diktik. Sağlık çalışanlarımız için de 20 bin lavanta fidanı toprakla buluşuyor."

Osman Arslan- Ekrem Aktaş

