Korona virüsünden korunma tedbirleri

Uzmanlar korona virüsüyle ilgili olarak panik yapılmamasını ve tedbir alınmasının gerekiğini ifade diyor. Korunma tedbirlerinin griple aynı olduğunu söyleyen uzmanlar en önemlisinin el yıkamak ve hasta olanların virüsü yaymamak için kurallara uyması olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de ilk korona virüsü vak'asının açıklanmasından sonra gözler tekrar ‘katil virüsten nasıl korunabileceğiz?' sorusunun cevabına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gününden bu yana kucaklaşmayı, tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya başladığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korunmak için gripten korunma kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini üzerine basarak tekrarladı. Sağlık Bakanlığı verileri, içinde bulunduğumuz dönemde grip vak'alarının geçtiğimiz seneye nazaran yüzde 22 oranında azaldığını gösteriyor. Bunda korona virüsü ilk çıktığı günden bu yana korunmanın el hijyeni ve solunum hijyeni ile sağlanabileceği yolundaki bilgilendirmelerin etkisi görülüyor. Yani kısacası el ve solunum hijyenine dikkat etmek bizi korona virüsünden de koruyacak.

Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yağcı da korona virüsüyle ilgili olarak yapılması gereken kuralları anlattı. Uzman Dr. Yağcı, "El hijyeninde en önemli husus, ellerin sık sık yıkanması ve ağza, yüze ve göze götürülmemesidir. El temizliğinde sıvı ya da katı sabunlarla -süresi 30 saniyenin altında olmamak kaydı ile- ellerin köpürtülerek yıkanması en etkili tedbirdir. Bunu ölçmek için içinizden yavaşça 30'a kadar sayabilirsiniz. Virüs temas ve damlacık yolu ile geçebildiğinden özellikle el sıkışma ve öpüşme geleneğinin terk edilmesi çok önemlidir. Hasta olmayan ve hastalık geliştirmeyecek bir kişi düşük ihtimalle de olsa el sıkışarak virüsü taşımaya sebep olabilir. El dezenfektanlarının tamamına yakını ve 70 derece üzeri alkol (kolonya) de virüse karşı etkilidir. Özetle virüs olabilecek yüzeylere dokunmamak, dokunduysak dokunduğumuz yeri ve organımızı dezenfekte etmek, eli ağza götürmemek önemlidir. Ayrıca kişilere 1,5 metreden fazla yaklaşmamak da bulaşmayı engelleyebilir" dedi.

Belirtilerinin griple çok benzer olduğunu dile getiren Uzman Dr. Yağcı, "Halk arasında domuz gribi diye de bilinen influenza enfeksiyonları ile Covid-19 virüsü ile olan enfeksiyonun belirtileri birbirine çok benzer. İkisi arasındaki temel fark gripte olan yaygın kas ağrısının Covid-19 enfeksiyonunda daha az olması ve korona virüsü enfeksiyonunun özellikle nefes darlığı ile kendini belli etmesidir. Bu belirtileri gösterenler özellikle ciddi yüksek ateş ve nefes darlığı yoksa kendilerini izole etmeli, işe ve okula gitmemeli, birlikte yaşadıkları insanlar ile teması minimuma indirerek iki haftalık süreyi geçirmelidir" diye konuştu.

Kuru öksürük, yüksek ateşe dikkat

Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yağcı, şöyle konuştu:

"Her basit belirtili hastanın sağlık kuruluşlarına başvurması muhtemel yayılmaları ciddi düzeyde artırmaktadır. Esas olan, özellikle genç hastada çevreden izole olarak geçirilecek iki haftadır. Bu süre zarfında belirtiler ağırlaşır, ateş ve nefes darlığı tedricî olarak artar ve virüsün olduğu ülkelere yolculuk ya da oradan gelenler ile temas öyküsü varsa acile başvurulmalıdır."

"Sigara kötü etkiliyor"

Uzman Dr. Yağcı, "Sigara akciğerleri zedeleyen bir alışkanlık olduğundan özellikle belli yaş üzerinde ölüm riskini artırmaktadır. Sigaraya bağlı kronik akciğer hastalığı sahibi olanlar ise çok ciddi risk altındadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yağcı, "Özel bir beslenme şekli yoktur. Faydalı olduğu ispatlanmış besin ya da yemek de yoktur. Bilimsel olmayan çorba ya da baharat tariflerine inanmamalı, hatta bu tip yiyecekleri satan yerlere virüs taşıyanların gelme ihtimalinin fazla olduğunu unutmamalıdır. Zira bazı yanlış ve temelsiz bilgiler ile grip belirtileri gösterenler belli bir çorbayı içsinler denmiş, gripliler topluca çorbacılara yönlendirilmiş olabilir" şeklinde konuştu.