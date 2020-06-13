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Korona yasaklarının ardından vatandaş Dürümcü Mahsun Usta'ya koştu

Korona yasaklarının ardından vatandaş Dürümcü Mahsun Usta'ya koştu
Korona yasaklarının ardından vatandaş Dürümcü Mahsun Usta'ya koştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün günden güne etkisini kaybetmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlar dolup taşmaya başladı. Eşsiz sunumu ve lezzetleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Dürümcü Mahsun Usta’da ise karantina süreci sonrası yoğunluk yaşandı.

Mahsun Gökçur tarafından işletmeciliği yapılan Dürümcü Mahsun Usta Restoran, pandemi sonrası süreçte kapılarını müşterilerine açtı. Salgın süresince sadece paket servis hizmeti veren restoran, salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Dürümcü Mahsun Usta işletmecisi Mahsun Gökçur, “Koronavirüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi yiyecek içecek sektöründe de büyük kayıplara sebebiyet verdi. Birçok arkadaşımız dükkanlarını dahi açamadı. Bizler salgın sürecinde müşterilerimize paket servis hizmeti sunmaya devam ettik. Devletimizin atmış olduğu adımlar ile birlikte normalleşme süreci başladı. Ülkemizde henüz koronavirüs tamamen kaybolmasa da alınan tedbirlerle birlikte işlerimiz açılmaya başladı. Pandemi sonrası dönem olmasına rağmen restoranımıza olan talep bizleri mutlu etti'' dedi.

Geniş bir menüye sahip olan Dürümcü Mahsun Usta, müşterilerinin paket servis yerine restorana gelerek yemek yemeyi daha fazla tercih ettiklerini söyledi. Koronavirüs salgını dolayısıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Gökçur ‘'İşletmemizde hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye eksiksiz uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Gerekli önlemleri aldık. Masalarımızı ise sosyal mesafeye göre tekrar dizayn ettik. Pandemi sonrası dönemdeki iş yoğunluğumuzdan şu anlık memnunuz. Umarım salgın ülkemizden tamamen yok olur ve her şey normale döner'' dedi.

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