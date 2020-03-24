'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi. 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan vakalar dolayısıyla maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemeleri kısa sürede tükenmeye başladı.

Çanakkale'de 5 gün önce kendi tekstil atölyesinde maske üretimine başlayan Emel Kabakçıoğlu, çok sayıda talebin geldiğini ve günde 750'ye yakın maske ürettiklerini belirterek, “Maske yapımı konusunda özellikle İstanbul piyasasından çok talep vardı. Karaborsaya düştüğünden dolayı ciddi fiyatlar dönüyordu.

Karaborsacılığa sıcak bakmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Tekstil alanında var olan da bir işim vardı zaten. Ancak son dönemde Türkiye'ye virüsün de girmesiyle birlikte risk de artmaya başladı. Böyle olunca maske taleplerinin şekli de değişti. Tek kullanımlık maskeler hem koruyuculuk hem de yeterlilik anlamında beklentileri karşılayamadı. Bunun için de bize devlet hastanelerinden, bakım merkezlerinden talepler gelmeye başladı” dedi.

Utku Yaşar Cüce - Selahattin Murathan Yıldırım

