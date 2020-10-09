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Koronalı baba çocuğunu camın arkasından seviyor

Koronalı baba çocuğunu camın arkasından seviyor
Koronalı baba çocuğunu camın arkasından seviyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, korona virüse yakalanan ve evinde karantinada kalan bir babanın, 1 yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronalı baba çocuğunu camın arkasından seviyor - Tıkla İzle

Elbistan'da bir şirketin ortağı olan ve aynı zamanda iş sağlığı güvenliği görevini de yürüten Levent Kekeç, korona virüs teşhisi konulduktan sonra evinde karantinaya alındı.

Yaklaşık bir haftadır karantinada bulunan Kekeç, özlem duyduğu 1 yaşındaki oğlu Mehmet Ege'yi kaldığı karantina odasındaki kapı camının arkasından sevebiliyor.

1 yaşındaki Mehmet Ege, camın önüne gelerek babasının el hareketlerine karşılık veriyor. Baba Levent Kekeç ise bir an önce sağlığına kavuşup Mehmet Ege ve eşi Zehra'ya sarılmak istiyor.

Oğlunu camın arkasında sevdiğini söyleyen baba, bundan sonraki günlerde ailesi başta olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini ve herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Halil Ulubey

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