Koronanın yapamadığını soğuklar yaptı! Soğuk hava eve kapattırdı

Ülkede ilk vakanın görülmesinden bu yana tam 1 yıl geride kalırken, dünya genelinde korona virüs korku salmaya devam ediyor. Vakaların yükseliş gösterdiği Tekirdağ'da, güneşli günler yerini yağış ve soğuk havaya bırakmasıyla Tekirdağ sahili boş kaldı. Koronaya rağmen güneşli havada sahilleri tıklım tıklım dolduran vatandaşların, soğuk ve yağışlı havalardan kaçması akıllarda soru işareti bıraktı.

“Hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor”

Vatandaşlar, “İnsanlar hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor. Bak bugün kimse yok burada. Temizlik mesafe maske. Bu bulaşıcı hastalık. Korumazsan devam eder. Bir de polis geliyor ‘Niye masken yok' diyor. Vatandaş ‘Sana ne ben ölürsem' diyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Ondan sonra ağlıyorlar hastanede çok bakmıyorlar diye. Ama her yerde hizmet sonsuz. Çok güzel her şey güzel ama biraz uymak lazım. Maskesiz kimse dolaşmasın sırası gelen herkes aşısını olsun” dediler.

Halil Dağ