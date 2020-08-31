Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağustos ayı başlarında hastaneye başvuran 26 yaşındaki 8 aylık hamile kadın Merve K.'de Koron virüs tespit edildi. Genç kadının tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bebeğine virüs geçmemesi için çocuk cerrahi yöntemle alındı. Merve K., ise ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında Korona virüs tedavisinde alındı. Ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Genç kadının doyamadan öldüğü ve isminin dahi konulmadığı bebeğinin ise erken doğduğu için kuvözdeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, talihsiz kadın bugün sabah saatlerinde toprağa verildi.