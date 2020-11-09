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Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı

Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı
Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Yüzde 90 başarı sağladı

ABD’Lİ Prizer ve Alman BioNTech, ilk korona virüs aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 başarılı olduğunu duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen bir Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında önlediğini açıklayarak, bugünü “bilim ve insanlık için harika bir gün” olarak tanımladı. Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğu tespit edildiği aktarıldı. ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi. Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor.

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