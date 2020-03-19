Koronavirüs endişesi fırınlarda ekmek talebini arttırdı

Çin'de başlayan tüm dünyaya yayılan koronavirüs vatandaşları hayatın her alanında tedbirli olmaya yöneltiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları isteniyor. Vatandaşlar da bu tedbirler kapsamında marketler yerine fırınlardan ekmek almayı tercih ediyor. Marketlerde ekmek bulamayan vatandaşlar, aracı olmadığı için daha az el değmesinden dolayı hijyenik olduğunu düşünerek fırınlardan ekmek alıyor. Fırıncıların ise ekmek üretiminde her hangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek yoğunluktan dolayı çalışma vardiyalarını arttırdıklarını belirttiler.

"Tek vardiya üretimi 3 vardiyaya kadar arttırdık"

Fırınlarda yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan fırıncı esnaf İlyas Perihan, "Normal bir günde 3 bin ekmek satılıyordu. Şu anda 4 bin 500 - 5 bin civarında ekmek satılıyor. Bu talep patlamasından önce tek vardiya üretim yapıyorduk, şimdi çalışmalarımızı 3 vardiyaya kadar arttırdık. Marketlerde ekmeği elleyip seçiyorlar, fırınlarda böyle bir durum olmadığı için vatandaşlar daha hijyenik ve taze olduğunu düşünerek talep göstermeye başladı. Fırınımızda ekmek kuyruğu dahi oldu. Buna rağmen ekmek üretiminde bir sıkıntımız yok, un tedariki konusunda da bir sıkıntı yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

"Fırınlar gece gündüz açık, ekmek üretimi sorun olmaz"

Ekmek üretiminde sıkıntı olmayacağını ifade eden fırıncı esnaf Şaban Aytaç ise, "Koranavirüs tedbirleri kapsamında fırınların kapanacağını düşünen vatandaşlar fırınlarda talep patlamasına neden oldu. Fırın kapanması gibi bir durumun olmayacağının anlaşılmasının ardından ise ekmek satışları normal seyrine döndü. Vatandaş hiç kaygılanmasın savaşta bile ekmek yaparız. Fırınlar gece gündüz açık ekmek sorun olmaz." diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin

