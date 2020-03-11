Koronavirüs endişesi organik gıdalara talebi arttırdı

Son olarak Türkiye'de rastlanan koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar gıda tüketiminde de daha duyarlı hale geldi. Konvansiyonel gıdaları tercih etmeyenler, bağışıklık sistemini güçlendirici organik gıdalara yöneldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Maki Doğa Ürünleri Kurucularından Taylan Atalay; organik ürünlerin, sadece koronavirüse karşı değil içerdiği vitaminler bakımından bağışıklığı güçlendirdiği için birçok hastalığa karşı kalkan olduğunu belirtti.

Atalayman yaptığı açıklamada, "Türkiye'de koronavirüs görüldüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlarımız organik ürünlere daha çok talep göstermeye başladı. Stok yapılabilecek makarna, limon gibi ürünlere talep oldu. Virüs kaygısı organik ürünlere talebi arttırdı. İnsanlarımız sağlıklı beslenmeye daha fazla duyarlı hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Organik gıda tüketenlerin birçok hastalığa yakalanma riski azalıyor"

Organik ürünlerin sağlık açısından konvansiyonel gıdalardan daha faydalı olduğunu belirten Atalayman, "Organik ürünler sağlıklıdır. Organik ürün tercih edenler kimyasal katkı maddesi taşıyan gıdaları tüketmemiş olur. Konvansiyonel gıdalarda pestisit dediğimiz madde bulunuyor, bu madde kanser riski dahi oluşturabiliyor. Organik ürün tüketenlerin birçok hastalığa yakalanma riski azalıyor. Organik ürünler sürekli olarak tüketildiğinde birçok hastalığa engel oluyor. Organik ürünlerden alınan vitamin miktarı diğer konvansiyonel ürünlere göre daha fazladır. Gıdalardan alınan yüksek vitamin miktarı bağışıklık sisteminin güçlenmesine, böylece hastalık risklerinin azalmasına neden olur." dedi.

"Organik gıdaların sertifikası olmalı ve analizlerle desteklenmeli"

Organik ürün satıcılarının sertifikalarının olması gerektiğini ve satılan gıdaların analizlerle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Maki Doğa Ürünleri kurucu ortağı Eren Aydın ise "Konvansiyonel bir üründen alacağımız besin değeri organik üründen alacağımız besin değerinin çok altındadır. Organik ürünler daha pahalı olabilir ama daha sağlıklıdır. Konvansiyonel gıdalardan 3 elma tüketmek yerine organik 1 elma tükettiğimizde aynı oranda vitamini alabiliriz. Böylece zararlı katkı maddelerinden de arınmış oluruz. Vatandaşlar organik ürüne ulaşabilmek için dikkatli olmak zorunda. Reyonlarda gıda ürünlerinin üzerinde organik yazıyorsa bunu sertifika ve analizlerle desteklenmesi gerekiyor. Desteklenmediği takdirde cezai yaptırımları vardır." şeklinde konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin

